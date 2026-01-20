Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
20-Январь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 17:10
Жаңылыктар

21-январдын аба ырайы: Ысык-Көл, Нарын, Баткенде кар жаайт

21-январда түнкүсүн Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Баткен облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Баткен облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын жаабайт.

Айрым жерлерде туман түшөт. Жолдор тонголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -9…-14, күндүз 0…-5

Талас өрөөнүндө түнкүсүн -8…-13, күндүз -3…+2

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -1…-6, күндүз 0…5

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -4…-9, күндүз -1…+4

Нарын облусунда түнкүсүн -18…-23, күндүз -6…-11

Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -9…-11°, күндүз 0…-2° суук болот.


Шерине

 

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG