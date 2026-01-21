Харьковдо Орусиянын чабуулунан 460 миң керектөөчү электр жарыгысыз калды

Орусиянын дрон чабуулунан кийин Харьков облусундагы 460 миң керектөөчү электр жарыгысыз калды. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Олег Синегубов брифингде билдирди.
"Суспильне" басылмасы маалымдагандай, Синегубов жалпы 520 миң абонент жарыксыз калганын, анын ичинде 60 миңдейи 2022-жылдан бери эле жарыксыз жашап келе жатканын айтканын билдирди.
"Факты боюнча чабуулдан кийин 460 миң абонент жарыксыз калды. Адам башына айландырып айтчу болсок, албетте кыйла көп болот. Бизде үчүнчү күнү катары менен он сааттан ашык убакыт жарыксыз калган кырдаал кайталанып жатат", – деди ал.
Синегубов ошондой эле 20-январь күнү 1,1 млн абонент жарыксыз калганын, бул облус калкынын 90% түзөрүн белгиледи. Анын сөзүнө караганда учурда облуста 950 күжүрмөн жана 350 жылытуу түйүндөрү иштеп жатат.
"Буга кошумча ысык тамак таратылуучу жайларды даярдап жатабыз. Анткени биз мындан жаман кырдаалга даярдык көрүп жатабыз, себеби душман жалаң энергетикалык жана жылытуу системаларына чабуул коюууда", - деди Синегубов.
Днепропетров облусунда дрон чабуулунан эки адам: бир аял жана эркек мерт кетип, дагы бир адам жаракат алды. Мындан тышкары жер үйлөр жайгашкан аймакта бир нече өрт катталып, үч үй жабыркаган.
Кривой Рог аймагында чабуулдун натыйжасында жер үйлөр жана кабаттуу үйлөр, административдик имараттар жана автоунаалар жабыркаганы кабарланды.
Одесса облусунун аскердик администрация Олег Кипердин маалыматына караганда, Одесса районунда жер үйлөр жабыркаган, кампа кыйраган. 50 жаштагы адам жаракат алып, ооруканага жеткирилген.
Орусиянын армиясы 21-январга караган түндө жалпысынан Украинага бир баллистикалык "Искандер-М" ракетасын жана 97 дрон менен чабуул коюшканын украин күчтөрү билдирди. 84 дрон док кылынган. Баллистикалык ракета жана 13 дрон 11 бутага тийген, бир жерге дрон сыныгы кулаган.
Украин президенти Владимир Зеленский 20-январдагы кайрылуусунда борбор калаа Киевде орус чабуулунан соң миллиондон ашуун адам жарыксыз калганын билдирген.
Шерине