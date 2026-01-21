Шашылыш билдирүү: 21-январга чейинки жаан-чачынга жана шамалдын күчөшүнө байланыштуу, Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Бишкек-Ош жолундагы Төө-Ашуу, Ала-Бел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Ала-Бука-Каныш-Кыя жолундагы Чапчыма ашуусунда, Красная-Горка-Ак-Таш, Мырза-Аке-Кара-Кулжа-Алайкуу жолдорунда, Каракол-Эңилчек жолундагы Чоң-Ашуу, Балыкчы-Казарман-Жалал-Абад жолундагы Көк-Арт ашуусунда кар көчкү түшүп, кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык чектелиши зарыл.
22-январда түнкүсүн Талас, Баткен облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Айрым жерлерде туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -6…-11, күндүз -3…+2;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -5…-10, күндүз -2…+3;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0…-5, күндүз -1…+4;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -1…-6, күндүз 0…5;
Нарын облусунда түнкусун -16…-21, күндүз -2…-7.
Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан-чачын жок, күндүн экинчи жарымында кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -6…-8° суук, күндүз 0…2° жылуу болот.
Аба ырайы: көпчүлүк аймактарда кар жаайт
Шашылыш билдирүү: 21-январга чейинки жаан-чачынга жана шамалдын күчөшүнө байланыштуу, Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Бишкек-Ош жолундагы Төө-Ашуу, Ала-Бел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Ала-Бука-Каныш-Кыя жолундагы Чапчыма ашуусунда, Красная-Горка-Ак-Таш, Мырза-Аке-Кара-Кулжа-Алайкуу жолдорунда, Каракол-Эңилчек жолундагы Чоң-Ашуу, Балыкчы-Казарман-Жалал-Абад жолундагы Көк-Арт ашуусунда кар көчкү түшүп, кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык чектелиши зарыл.
Шерине