24-Январь, 2026-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 15:06
Кыргызстанда евро, рубль жана теңгенин куну көтөрүлүүдө

Иллюстрациялык сүрөт.
Кыргызстанда евро, рубль жана теңгенин курсу көтөрүлдү. Улуттук банктын 24-январга карата берген көрсөткүчүнө ылайык, 1 евро 100 сом 67 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 15 тыйын, казак теңгеси 17 тыйын турат.

1 АКШ доллары 87 сом 44 тыйын, кытай юаны 12 сом 55 тыйын.

Коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда валюта курстары башкача болушу мүмкүн.

2024-жылдын аягында Кыргызстанда евро менен рублдин куну түшүп кетип, 1 евро 88 сомго, 1 рубль 78 тыйынга чейин арзандаган.(ZKo)

