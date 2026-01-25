Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
25-Январь, 2026-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 17:10
Бишкек-Ош жолунда мунай ташыган автоунаа өрттөнүп, эки адам каза болду

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

25-январда Бишкек-Ош автожолунда мунай зат ташыган автоунаа өрттөнүп, эки адам каза болду.

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен (ӨКМ) “Азаттыкка” билдиришкендей, министрликтин куткаруучулары кырсык болгон жерге саат 11:36 чыгып кетип, машинеден чыккан өрт 14:50гө жакын толук өчүрүлгөн.

ӨКМдин кызматкерлери маркумдардын сөөктөрүн автоунаадан алып чыгып, Ички иштер министрлигинин (ИИМ) кызматкерлерине өткөрүп берген. Ушул тапта алардын тек-жайы такталууда.

Бишкек шаардык Жол кайгуул кызматынын маалыматы боюнча, 2025-жылы Кыргызстанда 8 миңден ашык жол кырсыгы катталып, андан 900 адам каза тапкан. (BTo)

