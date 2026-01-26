Линктер

26-Январь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 11:40
Экс-депутат Нооманжан Аркабаев дүйнө салды

Нооманжан Аркабаев. Архив.
Жогорку Кеңештин экс-депутаты Нооманжан Аркабаев узакка созулган оорудан улам 25-январда 67 жашында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу анын жакындары билдирип, сөөгү кичи мекени Баткен облусунда жерге берилерин кабарлашты.

Нооманжан Аркабаев 1959-жылы Баткен облусунда төрөлгөн. 2006-жылы Кадамжай округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган. 2007 жана 2021-жылдары да парламентке талапкерлигин коюп, өтпөй калган.

Соңку жылдары адвокаттык ишмердүүлүк менен алектенип, президентке караштуу Антикоррупциялык ишкердик кеңештин мүчөсү болуп иштеп жаткан. (BTo)

Шерине

 

