Зеленский: Абу-Дабидеги сүйлөшүүлөр 4-5-февралда өтөт

АКШ, Украина жана Орусиянын Абу-Дабидеги үч тараптуу жолугушуусунун кийинки раунду 4-5-февралда өтөт. Бул тууралуу украин президенти Владимир Зеленский жекшембиде билдирди.
Зеленскийи Абу-Дабиде 1-февраль күнү жолугушуу болгонбу, жокпу тактаган жок. Буга чейин Орусия, АКШ жана Украина кийинки сүйлөшүүлөр жекшембиде болорун ырасташкан.
Москва да, Вашингтон да украин президентинин сүйлөшүүлөрдүн жаңы датасы тууралуу айтканына комментарий бере элек.
Ишембиде Орусия президентинин атайын чабарманы Кирилл Дмитриев Флорида штатында АКШнын делегациясы жана атайын чабармандар Стив Уиткофф, Жерад Кушнер менен жолугушкан. Тараптар сүйлөшүү "жемиштүү" жана "конструктивдүү" өткөнүн белгилешкен.
АКШ, Орусия жана Украинанын үч тараптуу сүйлөшүүсүнүн 1-раунду Абу-Дабиде 23-24-январь күндөрү өткөн. Тараптар аймактык маселелер боюнча бир келишимге келише албаса да, жылыш болгонун айтышкан.
Бул жолугушуу алдында расмий Москва Донбасстын бардык аймагынан, анын ичинде Украина көзөмөлдөп турган жерлерден да украин аскерлеринин чыгып кетишин кайрадан талап кылган.
Украина мындай талапка таптакыр каршы экенин билдирип келет.
