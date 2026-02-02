2-февраль күнү Жогорку Кеңештин Финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү комитети "Жалпы аскердик жана альтернативдүү милдет өтөө жөнүндө" мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоорду карады. Отурумга Коргоо министрлигинин өкүлдөрү келип, маалымат беришти. Бир катар депутаттар альтернативдүү аскердик милдет өтөөнүн баасын көтөрүү азыркы кымбатчылык шартта туура эмес болуп каларын белгилешти.
"Бир айлык кызматка барып, милдет өтөп, аскер билетин алуу үчүн 50 миң сом алынат. Бирок бул акча ал балдардын өздөрүнүн кийим-кече, тамак-ашынан ашпай калып жатат. Ошондуктан, бааларды көтөрүү сунушталып жатат", - деп билдирди министрликтин өкүлү.
Сунушталып жаткан мыйзамга ылайык, 22-40 жаш ортосундагы куракта альтернативдүү аскердик милдет өтөп, бирок резервдик мобилизациядан өтүүнү каалагандар үчун 50 миң сомдон 75 миң сом, 30 жашка чейинки, жогорку билимдүү жарандар офицердик курамга кирүү максатында резервдик мобилизацияга барууну каалагандар 70 миң сомдон 90 миң сомго чейин төлөйт. Ал эми үй-бүлөлүк шартынан улам, альтернативдүү аскердик милдет өтөө үчүн 18 миң сомдон 25 миң сомго чейин, ал эми ден соолугуна байланыштуу альтернативдүү аскердик милдет өтөөгө 25 миң сомдон 40 миң сомго чейин төлөйт. Диний ишенимине байланыштуу аскердик милдет өтөөдөн баш тарткандар 48 сааттык коомдук ишке тартылып, 25 миң сомдон 50 миң сомго чейин төлөшөт.
Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун 1-окуудан кабыл алып берди. (ZKo)
Альтернативдүү аскердик милдет өтөө акысын көтөрүү камтылган мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү
2-февраль күнү Жогорку Кеңештин Финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү комитети "Жалпы аскердик жана альтернативдүү милдет өтөө жөнүндө" мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоорду карады. Отурумга Коргоо министрлигинин өкүлдөрү келип, маалымат беришти. Бир катар депутаттар альтернативдүү аскердик милдет өтөөнүн баасын көтөрүү азыркы кымбатчылык шартта туура эмес болуп каларын белгилешти.
Шерине