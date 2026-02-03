УКМК телефон шылуундарына көмөктөшкөн топ кармалганын билдирди

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) телефон шылуундарына көмөктөшкөн канал жабылганын кабарлады. Маалыматка ылайык, Кыргызстандагы уюлдук операторлордун WhatsApp, Telegram жана Lalafo мобилдик мессенжер аккаунттарын активдештирүү менен алектенген адамдардын тобу мыйзамсыз ишмердүүлүк жүргүзүп, жарандарды банк карталарын сатууга көндүрүп келишкен.
УКМКнын басма сөз кызматы кабарлагандай, аккаунттар жана банк карталары Telegram аркылуу "скамерам" деп аталган эл аралык алдамчыларга сатылчу.
"Өздөрүн УКМКнын, Улуттук банктын жана башка мекеме кызматкерлери деп тааныштырган шылуундар жарандарга телефон чалып, аларды террористтик уюмдарга катышы бар деп айыптап, андай уюмдарды каржылаганы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартыларын айтып, коркутушкан. Кылмыштуу топ ошондой эле жасалма бланктарды жана кол тамгаларды колдонуп, УКМКнын жетекчилигинин атынан террористтик уюмдарды каржылоого катышкан деген айыптоо менен каттарды жөнөтүшкөн", - деп жазылган маалыматта.
Бул кылмыш ишинин алкагында 16 жаштан 26 жашка чейинки жети адам кармалды. 2008-жылы туулган А.Б.Н. №14 түзөтүү колониясына эки айга эркинен ажыратылды, 2006-жылы туулган А.Э.К., Бишкектеги №1 тергөө абагына эки айга камакка алынды, 26 жаштагы Р.Ш.К. мурда "алдамчылык" беренеси менен бир нече жолу айыпталып, соттолгон, бул жолу УКМКнын тергөө абагына эки айга камалды, 24 жаштагы Ж.К.Р. мурда бир нече жолу соттолгон, "каракчылык", "алдамчылык", "уурулук" беренелери боюнча айыпталган, учурда УКМКнын тергөө абагына эки айга камалды, 21 жаштагы A.у. С. мурда "киши өлтүрүү", "алдамчылык" беренеси менен айыпталып соттолгон, УКМКнын тергөө абагына эки айга киргизилди, 29 жаштагы Ж.С.А. Бишкектеги №1 тергөө абагына эки айга камалды.
Дагы үчөө - 16 жаштагы Т.Б.Ш., 17 жаштагы А.А.А. жана 16 жаштагы К. И. ата-энелеринин милдеттенмеси астында бошотулушту.
Коопсуздук кызматы учурда булардын башка шериктерин аныктоо жана аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга багытталган ыкчам иш-чараларды улантып жатат.
Атайын кызмат ошондой эле мобилдик аккаунттарды, банк карталарын жана тиркемелерди башка өлкөлөрдө жайгашкан үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө же сатууга тыюу салынарын эскертип, айрым учурларда бул алдамчылыкка жана башка кылмыштарга кошо катышуу катары саналарын белгиледи.(ZKo)
