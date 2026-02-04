Президент Жапаров Кыргызстан АКШ менен кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр экенин билдирди

Президент Садыр Жапаров Кыргызстан АКШ менен өз ара пайдалуу жана тең укуктуу негизде эки жана көп тараптуу кызматташууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал 4-февралда АКШнын Түштүк жана Борбордук Азия иштери боюнча атайын өкүлү Сержио Гор менен жолушугууда белгиледи.
Президенттин администрациясы маалымдагандай, тараптар кыргыз-америка саясий жана экономикалык кызматташтык, транспорт, санариптештирүү, финансылык технологиялар, жасалма интеллект жана саламаттыкты сактоо тармактары боюнча сүйлөштү.
Жапаров тышкы өнөктөштөр менен соода-экономикалык жана инвестициялык байланыштарды өнүктүрүү өлкөнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин тактады.
“Бул контекстте ал “B5+1” (Business 5+1) платформасынын маанисине токтолуп, бүгүн Бишкек шаарында ишин баштаган “B5+1” экинчи диалогдук форуму Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө, биргелешкен долбоорлорду мындан ары ишке ашырууга, ошондой эле аймактык өз ара байланышты чыңдоого өбөлгө түзөрүнө ишенимин билдирди”, - деп жазылган администрациянын маалыматында.
Жапаров эки тараптуу алакага удаа эле Борбор Азия-АКШ форматындагы кызматташууну мындан ары да бекемдөөгө кызыкдарлыгын билдирди.
Элчи Сержио Гор президент Садыр Жапаровго АКШ президенти Дональд Трамптын саламын жеткирди. Ал Кошмо Штаттар Кыргызстан менен эки тарапты тең кызыктырган бардык багыттар боюнча тыгыз кызматташууга даяр экенин билдирди. Ал "B5+1" бизнес форумуна катышуу үчүн АКШдан ири бизнес делегациясы келгенин айтып, бул иш-чара соода-экономикалык алаканы мындан ары өнүктүрүүгө өбөлгө болот деди.
Сержио Гор кыргыз тараптын чакыруусу менен 3-февралда Кыргызстанга келген.
Сапардын алкагында 4-5-февралда "Борбор Азия менен АКШнын экономикалык кызматташтыкка көмөктөшүү" темасындагы "B5+1" экинчи диалог форуму өтүүдө.
Шерине