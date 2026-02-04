АКШда эки казак жараны миллиарддаган долларлык алдамчылыкка айыпталууда

АКШда эки казакстандык жаранга Medicare программасы жана медициналык камсыздандыруу системасы аркылуу жүргүзүлгөн ири алдамчылык схемаларына байланыштуу айып тагылды.
Чикаго шаарындагы федералдык прокурорлордун маалыматына караганда, бул схемалардын натыйжасында мамлекеттик программалар жана жеке камсыздандыруу компаниялары бир миллиард доллардан ашык зыян тарткан. Бул тууралуу cwbchicago.com интернет-басылмасы жазды.
Тергөөнүн версиясына ылайык, айыпталуучулардын бири, казакстандык Ануар Абдрахманов Кентукки штатында жайгашкан Priority One Medical Equipment аттуу мыйзамдуу компанияны өз көзөмөлүнө алып алган. Андан соң аны Medicare программасы аркылуу үзгүлтүксүз глюкоза деңгээлин көзөмөлдөөчү жабдуулар жана катетерлер үчүн болжол менен 666 миллион долларлык жасалма дооматтарды берүү үчүн пайдаланган.
Бул фактылар 2024-жылдын мартынан август айына чейинки мезгилди камтыйт.
Айыптоо корутундусуна ылайык, Абдрахманов АКШга 2023-жылдын май айында жайкы жумуш визасы менен кирген. Анын визасы 2023-жылдын сентябрында мөөнөтү бүткөнүнө карабастан, өлкөдөн чыкпай калып калган. Сот документтеринде 2024-жылдын апрелинде компания мурдагы ээсинен сатылып алынгандан кийин, Абдрахманов Priority One компаниясынын мүчөсү жана менеджери болгону көрсөтүлгөн.
Тергөөчүлөрдүн маалыматына караганда, 2024-жылдын май айынан августуна чейин Medicare болжол менен 250 арыз алган. Кардарлар Priority One компаниясынан эч кандай товар албаганын билдиришкен. Федералдык прокурорлордун айтуусуна караганда, Иллинойс штатындагы Medicare программасынын алты катталуучусу эч кандай катетерлерди албаганын, андай жабдыктарды сурабаганын, ал тургай диабет менен оорубаганын белгилешкен.
2024-жылдын июль айында тергөөчүлөр Priority One компаниясынын Кентуккидеги кеңсесин көзөмөлдөгөн учурда, кеңсе жабык жана бош көрүнгөн. Ал жакта ишке алынган кызматкерлердин айтымында, алардын негизги милдети келген каттарды чогултуп, аларды шифрленген Telegram тиркемеси аркылуу жетекчиге жөнөтүү болгон. Алар бул жетекчи менен эч качан жеке жолукпаганын айтышкан.
Экинчи казакстандык Чикаго аймагында жашаган Таир Смагул. Прокуратура аны Medicare программасы аркылуу жүргүзүлгөн ири алдамчылыктан түшкөн каражаттарды адалдоого байланыштуу кутумга катышкан деп айыптоодо. Бул иш Коннектикут штатында жайгашкан Medical Home Care Inc. компаниясына байланыштуу.
Федералдык бийликтин маалыматына ылайык, 2023-жылдын декабрынан 2024-жылдын сентябрына чейин Смагул бул компанияны көзөмөлдөп, медициналык жактан зарыл болбогон же көп учурда такыр жеткирилбеген катетерлер жана башка жабдуулар үчүн Medicare жана Medigap камсыздандыруу компанияларына эсеп-фактураларды жапырт жөнөтүү схемасына катышкан.
Айыптоо корутундусуна ылайык, Medical Home Care компаниясы 2023-жылдын майынан 2024-жылдын июнуна чейин катетерлер үчүн жалпы суммасы болжол менен 953 миллион долларды түзгөн 470 миңге жакын жасалма доомат тапшырган.
Финансылык документтерге ылайык, 2024-жылдын январынан февраль айына чейин, Смагул компанияны көзөмөлдөп турган учурда, Medigap камсыздандыруу компаниялары Medical Home Care компаниясына жасалма дооматтар боюнча кеминде 854 080 доллар төлөп беришкен.
Тергөөчүлөрдүн айтымында, Смагул бул каражаттарды Иллинойстогу банкоматтардан бир нече жолу накталай алып, акырында компаниянын банк эсептерин жаап, алдамчылык жол менен алынган каражаттарды жеке эсебине которгон.
