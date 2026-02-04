"Ош базары" жаңы ордуна март айында көчүрүлө баштай турганы айтылды

Бишкектеги "Ош базары" шаардын түндүк-батыш тарабындагы жаңы ордуна быйыл март айынан тартып көчүрүлө баштайт. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев 4-февралда базардагы сатуучулар менен жолугушуу учурунда билдирди.
Ал учурда базардагы сатуу орундары такталып жатканын, орундар баарына жеткидей кылып бөлүштүрүлө турганын айтты:
"Ал жакта орун кенен. Баарыңыздарды ошол жакка бириктиребиз. Марттан тартып көчүрүлө баштайт. Бардык шарттар түзүлүп, толук бүткөндөн кийин гана көчүрүлөт. Жаңы базарда сатуу орундары эч кимге сатылбайт, ижарага берилет. Бул жакта 5 миң сом төлөп жаткан болсоңуз, ал жакта да ушул эле акчаны төлөйсүз, болгону аны түз мамлекетке төлөйсүз", - деди Туманбаев.
4-февралда Туманбаев Бишкек шаар мэриясынын өкүлдөрү менен чогуу "Ош базарына" барып, сатуучулар менен жолугушту. Соодагерлер базар жабыла элек болсо да аларга айып пул салынып жатканына нааразылыгын айтышты. Туманбаев сатуучулардын кайрылуулары мэриянын тийиштүү жетекчилери менен талкууланарын, ишкерлерге кысым жасалбашы керектигин айтты.
Январь айынын аягында "Ош базары" жакын арада жабылат экен деген каңшаар тарап, андагы сатуучулардын нааразылыгы жаралган.
Базардын ордун которуу демилгеси 2024-жылы көтөрүлүп, ал шаардын түндүк-батыш тарабына көчүрүлөрү айтылган. Мэрия ошол жылдын июль айында турак жай кварталын, “Ош базарынын” жаңы комплексин, жаңы "Батыш автобекетин" жана башка социалдык объектилерди камтыган көп функционалдуу шаарчанын курулушу башталганын билдирген.
Комплекс Фучик көчөсүнүн батыш тарабында, Бишкектен “Манас” эл аралык аэропорту көздөй бараткан жолдун боюнда жайгашары, жалпы аянты 162 гектарды түзөрү маалымдалган.
Былтыр март айында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев “Ош базары” көчүрүлө турган жаңы базар үч айдын аралыгында курулуп бүтөрүн жана азыркы ордунда соода кылууга толук тыюу салынарын билдирген. Базарды көчүрүүгө айрым соодагерлер каршы чыгышкан. (ZKo)
Шерине