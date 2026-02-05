Кара-Балтанын мэри болуп Алмаз Исаков дайындалды

Президент Садыр Жапаровдун 5-февралдагы жарлыгына ылайык, Чүй облусундагы Кара-Балта шаарынын мэри Азат Салмурбек уулу ээлеген кызматынан бошотулду.
Азат Салмурбек уулу Кара-Балта шаарынын мэрлигине 2025-жылы октябрда дайындалган. Ага чейин Токмок шаарынын мэринин орун басары болуп иштеген.
Мамлекет башчынын дагы бир буйругу менен Кара-Балта шаарынын мэри болуп Алмаз Исаков дайындалды.
Исаков буга чейин Талас облустук Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгын жетектеп турган. (ZKo)
Дагы караңыз
Шерине