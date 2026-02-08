Арчалыда майыптыгы бар балдар үчүн реабилитациялык шаарча куруу долбоору даярдалды

Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Арчалы айылында “Максат” реабилитациялык борборунун базасында майыптыгы бар балдар үчүн реабилитациялык шаарча куруу долбоору даярдалды.
Саламаттык сактоо министри Каныбек Досмамбетов 5-февралда аталган борборго барып бул долбоор менен таанышты.
"Долбоордо балдардын церебралдык шал оорусу (БЦШО), аутизм спектринин бузулуусу (АСБ), Даун синдрому, өнүгүүнүн кечигүүсү жана башка майыптыктан жабыркаган балдарга комплекстүү жардам көрсөтүүчү реабилитациялык шаарча куруу каралган",-деп жазылган министлик тараткан маалыматта.
Долбоордун каржы булагы, качан башталары тууралуу айтыла элек.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын саны 37 миңден ашат. Алардын ичинен 15 миңдейи туруктуу кароого, багууга муктаж.
Шерине