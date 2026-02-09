Тажикстанда үй-бүлөлүк зомбулуктан 200дөн көп аял өз жанын кыюуга аракеттенген

Өткөн жылы Тажикстанда үй-бүлөлүк зомбулуктан улам 200дөн көп аял өз жанын кыюуга аракеттенген. Кээ бирлерин жакындары куткарып калган.
Мындай маалымат Тажикстандын Аялдар комитетинин жетекчиси Бунафша Файзиддинзоданын 5-февралдагы пресс-конференциясында айтылды.
2025-жылы тартип коргоо органдарына 3600дөн ашуун арыз түшкөн, бул былтыркыга караганда 403 учурга көп. Буга карабай өлкө мыйзамдарында үй-бүлөлүк зомбулук үчүн кылмыш жазасы каралган эмес.
2013-жылы үй-бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу жобосу кабыл алынганы менен андай учурлардын саны өсүп, активисттер мыйзамга оңдоп-түзөө киргизүүнү сунуш кылууда.
Маалыматка караганда, чоң муштум күйөө жана анын туугандарынын зомбулугу көп үй-бүлөнүн кыйрашына себеп болууда.
Ал эми кайын-журтунан жапа чеккен эркектердин саны 590го жеткен.
Юстиция министри Музаффар Ашуриян былтыр жайында Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүү киргизип, үй-бүлөлүк зомбулукту кылмыш деп кароо тууралуу жобо даярдалып жатканын билдирген.
Шерине