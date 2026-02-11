"Жетимиш бешчилер иши": Достукка доо кетирген кайрылуу
Быйыл президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу 75 адам кол койгон, ушул апта башында жарыяланган кайрылууга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгоду. Катка кол койгондордун ичинен коомдук ишмерлер Бекболот Талгарбеков, Эмил Узакбаев жана Курманбек Дыйканбаев “массалык башаламандык уюштурууга” шектелип камакка алынды.10-февралда президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы кызматынан бошотту. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Жапаров менен Ташиевдин ортосундагы ажырымга жогорудагы кайрылуу негиз болгонун жазды.
Шерине