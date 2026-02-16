Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
16-Февраль, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 15:04
Жаңылыктар

2025-жылы Кыргызстанга сырттан 3,4 млрд доллар которулду

АКШ доллары. Иллюстрациялык сүрөт
АКШ доллары. Иллюстрациялык сүрөт

Улуттук банктын маалыматында, 2025-жылы Кыргызстанга чет жактардагы жеке адамдардан 3 млрд 491 млн доллардан ашуун акча которулган.

Мунун ичинен басымдуу бөлүгү - 3 млрд 231 млн доллар Орусиядан которулган.

Алыскы чет өлкөлөрдөн жалпы 198 млн доллар, АКШдан 107 млн, Казакстандан 35 млн доллар, Түркиядан 11 млн, Түштүк Кореядан 2 млн доллар келген.

Улуттук банктын маалымдашынча, 2025-жылы Кыргызстандан Орусияга 329 млн доллар, КМШ өлкөлөрүнө 340 млн, АКШга 1 млн доллар которулган.

Башкы банк бул акчаны жарандар эл аралык акча которуу системалары, банктардын мобилдик тиркемелери жана электрондук капчыктар аркылуу которушканын белгиледи.

 2024-жылы сырттан 2,9 млрд доллар, 2023-жылы 2,7 млрд доллар которулган.(ZKo)


Шерине

XS
SM
MD
LG