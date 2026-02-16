2025-жылы Кыргызстанга сырттан 3,4 млрд доллар которулду

Улуттук банктын маалыматында, 2025-жылы Кыргызстанга чет жактардагы жеке адамдардан 3 млрд 491 млн доллардан ашуун акча которулган.
Мунун ичинен басымдуу бөлүгү - 3 млрд 231 млн доллар Орусиядан которулган.
Алыскы чет өлкөлөрдөн жалпы 198 млн доллар, АКШдан 107 млн, Казакстандан 35 млн доллар, Түркиядан 11 млн, Түштүк Кореядан 2 млн доллар келген.
Улуттук банктын маалымдашынча, 2025-жылы Кыргызстандан Орусияга 329 млн доллар, КМШ өлкөлөрүнө 340 млн, АКШга 1 млн доллар которулган.
Башкы банк бул акчаны жарандар эл аралык акча которуу системалары, банктардын мобилдик тиркемелери жана электрондук капчыктар аркылуу которушканын белгиледи.
2024-жылы сырттан 2,9 млрд доллар, 2023-жылы 2,7 млрд доллар которулган.(ZKo)
Шерине