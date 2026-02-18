№13 округдан шайланып келгендерге мандат ыйгарылды

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) 18-февралдагы отурумунда №13 шайлоо округунан 30-ноябрдагы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо арбын добуш алган үч талапкерге: Талант Мамытовго, Айбек Алтынбековго жана Айгүл Карабековага депутаттык мандат берүүнү чечти.
13-февралда Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо №13 округдагы жыйынтыкты өзгөртүп, сөз болуп жаткан үч талапкерди жеңүүчү деп тапкан.
Кыргызстанда Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2025-жылдын 30-ноябрында өткөн. №13 округдагы мыйзам бузууларга байланыштуу БШК андагы добуш берүүнүн жыйынтыгын 3-декабрда жокко чыгарган. Бул аймактагы 35 добушканада шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөө максатында камералар орнотулганы, үгүтчүлөр ким кандай добуш бергенин байкап турганы ачыкка чыккан. Мындан соң кайра шайлоо жарыяланып, добуш берүү 1-мартка белгиленген. Ал үчүн 25 талапкер каттоодон өтүп, үгүт өнөктүгү жүрүп жаткан. БШК талапкерлерге күрөөгө коюлган 300 миң сомдон акчасы кайтарылып берилерин билдирген.
Жогорку Кеңештин 90 мандаттуу VIII чакырылышы 2025-жылдын декабрь айында ишин баштап, ушул тапта парламентте 87 депутат бар. (ZKo)
Шерине