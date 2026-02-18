Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
18-Февраль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 19:25
Жаңылыктар

АКШдагы жарандык укуктар кыймылынын лидерлеринин бири Жесси Жексон көз жумду

Жесси Жексон
Жесси Жексон

АКШдагы жарандык укуктар кыймылынын лидерлеринин бири, Мартин Лютер Кингдин санаалашы Жесси Жексон 84 жашында көз жумду.

Маркум 1941-жылы Түштүк Каролина штатында туулган. Студент кезинде эле расалык сегрегацияга каршы чыгып, теңдик идеяларын жактап келген.

1971-жылы бизнес ээлерине кара терилүүлөрдү жумушка алууга шарт түзгөн программалар үчүн күрөшкөн укук коргоо уюмун түзгөн.

1984- 1988-жылдары президенттикке ат салышып, бир нече жерде демократтардын ички партиялык шайлоосунда жеңген. Өз программасында Жексон расалык азчылыктар, жумушчу класс жана аялдардын тең укуктарына көп көңүл бурган.

1990-жылдары АКШнын Африкадагы атайын өкүлү болгон.

Андан тышкары шайлоочулардын жана ЛГБТ жамаатынын укуктарын активдүү коргогон. Анын жардамы менен чет жактарда барымтага алынган же камалган бир топ америкалык бошотулган. Мисалы, 1984-жылы Кубада камалган АКШнын 16 жараны кайтарылган. 1999-жылы анын Югославиянын президенти менен жолугушууунан кийин серб аскерлери колго түшүргөн америкалык үч жоокер азат кылынган.

Акыркы жылдары Жексон саясий сахнадан оолак болуп келди.


Шерине

XS
SM
MD
LG