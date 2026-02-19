Жоолукка асылат. Сакалын алдырат. Орусиядагы ксенофобия
Мамлекеттик Думага көп кабаттуу үйлөргө жана эл жашабаган имараттарга чогулуп намаз окууга жана башка диний жөрөлгөлөрдү өткөрүүгө тыюу салган мыйзам долбоору киргизилди. Диний жөрөлгөлөрдү үйүндө расмий катталган гана тургундар “жеке рухий муктаждыгы” үчүн өткөрө алышат. Мыйзам долбоорун 67 депутат демилгелеген, арасында фракция лидерлери да бар. РБК басылмасы белгилегендей, өзгөртүү “Абийир эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө” мыйзамга сунушталууда. Анда аталган жайларда дааватчылык кылууга да уруксат берилбейт. Мыйзам долбоору кабыл алынып жатканда тиешелүү өзгөртүүлөр Турак жай кодексине да киргизилмекчи. “Азаттык” акыркы жылдары диний көз караштан улам кысымга кабылган мигранттардын турмушу тууралуу баяндайт.
Чыгарылыштар
-
Февраль 19, 2026
Ташиев кызматтан кеткенден кийин УКМК өзгөрөбү?
-
Февраль 07, 2026
"Мээнет текке кетпесе". Абалы арсар автомектептер
-
Февраль 06, 2026
Украинадагы согушка тартылган кыргыз аялдар
-
Февраль 03, 2026
Жол курулушу үчүн 100дөн ашык мүрзө алынабы?
-
-
Январь 27, 2026
Дмитриевка же Эсиркемиш. Айылдын атынан чыккан талаш
Шерине