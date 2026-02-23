Флоридада Трамптын резиденциясына кирип барган киши атып өлтүрүлдү

АКШнын Флорида штатында президент Дональд Трамптын Мар-а-Лаго резиденциясына мыйзамсыз кирген деп шектелген адам атып өлтүрүлдү.
Жашыруун кызматынын билдирүүсүндө 20 жаштардагы киши түн ичинде Мар-а-Лагонун короосуна мылтык жана күйүүчү май куюлган идиш көтөрүп киргени айтылат.
Пальм-Бич аймагынын шерифи Рик Брэдшоу маалымат жыйында билдиргендей, өзүнүн орун басары жана Жашыруун кызматтын эки агенти шектүүдөн мылтык менен канистрди таштоону талап кылган. Шектүү канистрди жерге коюп, мылтыкты атууга даярдаган учурда, агенттер ок чыгарышкан.
Маркумдун аты-жөнү анын үй-бүлөсүнө кабар берилмейинче ачыкталбайт. Анын резиденцияга кирүүсүнүн себеби азырынча белгисиз, окуяны Федералдык иликтөө бюросу иликтеп жатат.
The Guardian гезитинин тергөөчүлөргө шилтеме жасап жазганына караганда, маркум Түндүк Каролинанын тургуну, үй-бүлөсү анын бир нече күн мурун дайынсыз жоголгонун кабарлаган.
АКШнын президенти жана биринчи айым окуя болгон учурда Вашингтондо болушкан.
Шерине