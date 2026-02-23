Линктер

“Англияга бешинчи жолу жөнөдүм”. Мигранттар Британияга бет алды

“Англияга бешинчи жолу жөнөдүм”. Мигранттар Британияга бет алды
“Англияга бешинчи жолу жөнөдүм”. Мигранттар Британияга бет алды

Өткөн аптада Бишкекте Жарандарды чет өлкөдө жумушка орноштуруу борборунун алдында Улуу Британиядагы айыл-чарба иштерине барууну каалаган адамдардын узун кезеги тартылган видео тарады. Орусияда миграциялык эрежелер катаалдашып, АКШда иммиграциялык саясат күчөгөн маалда кыргызстандыктар Британияга көбүрөөк багыт ала баштаганы байкалууда. “Азаттык” бул өлкөгө иштегени барып жүргөндөр жана барууну каалагандар менен баарлашты.

