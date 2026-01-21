Немис канцлердин партиялашы Раушан
Ала-Тоодо төрөлүп, Европанын чок ортосунда өз ордун тапкан Раушан Бүйүк Германиянын саясий турмушуна активдүү аралашып келет. Ал Айслинген шаарында Христиан-демократтык союз партиясынын тең төрайымы болуп, шайлоо өнөктүктөрүн уюштуруп, шайлоочулар менен түз иштешет. Былтыр Бундестагга шайлоодо Христиан-демократтык союз жеңишке жеткен, Германиянын канцлери Фридрих Мерц да дал ушул партиянын өкүлү.Кыргызстанда башталган жол аны Германиянын парламент имараттарына чейин алып келди.
