Иран, Израилдеги кыргызстандыктардын абалы
28-февралда Израил менен АКШ Иранга каршы “ири аскердик” операция жарыялагандан бери Жакынкы Чыгыштагы кырдаал курчуду. Өзгөчө Иран менен Израилдин бири-бирине чабуулдары токтобой, бул өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын коопсуздугу күн тартибине чыкты. Ирандагы Кыргызстандын элчилиги 3-мартта эки жаран Азербайжанга чыгарылганы белгилүү болду. “Азаттык” Иран жана Израилдеги кыргызстандыктар менен байланышып, алардын жагдайын сурады.
Чыгарылыштар
-
Март 02, 2026
“Кыргызстанга кете албай жатабыз”
-
Февраль 23, 2026
“Англияга бешинчи жолу жөнөдүм”. Мигранттар Британияга бет алды
-
Январь 21, 2026
Немис канцлердин партиялашы Раушан
-
-
Январь 20, 2026
“Орун жок”. Орусияда мектеп албай койгон мигрант балдар
-
Январь 14, 2026
АКШда каза болгон эки жигиттин жакындары жардам сурайт
Шерине