4-Март, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 23:36

Иран, Израилдеги кыргызстандыктардын абалы

28-февралда Израил менен АКШ Иранга каршы “ири аскердик” операция жарыялагандан бери Жакынкы Чыгыштагы кырдаал курчуду. Өзгөчө Иран менен Израилдин бири-бирине чабуулдары токтобой, бул өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын коопсуздугу күн тартибине чыкты. Ирандагы Кыргызстандын элчилиги 3-мартта эки жаран Азербайжанга чыгарылганы белгилүү болду. “Азаттык” Иран жана Израилдеги кыргызстандыктар менен байланышып, алардын жагдайын сурады.

