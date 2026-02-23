Мексика: Эл Менчо жок кылынган соң башаламандык күчөдү
Мексикада улуттук армиянын аскерлери ири наркокартелдин анабашы Эл Менчо деген атка конгон Немесио Осегера Сервантести жок кылган соң зомбулук тутанды. Жер-жерде машинелер өрттөлүп, көчөлөр бөгөттөлдү. Картелдин мүчөлөрү коопсуздук күчтөрү менен кагылышты. Бир нече штатта чукул кырдаал киргизилди. Ак үйдүн басма сөз катчысы операция АКШ берген чалгын маалыматтын негизинде жүргөнүн бышыктады. Маалымат каражаттары жазгандай. Эл Менчо жетектеген кылмыштуу топ Кошмо Штаттарга маңзаттарын ташуу менен алектенчү.
