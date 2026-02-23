АКШда айдоочулук лицензия (CDL) боюнча экзамендер эми англис тилинде гана өткөрүлөт

АКШнын транспорт министри Шон Даффи жүк ташуу тармагына байланыштуу эрежелерге олуттуу өзгөртүүлөр киргизилерин жарыялады. Анын ичинде коммерциялык айдоочулук лицензия (CDL) боюнча бардык экзамендер эми англис тилинде гана өткөрүлөт деген жаңы талап бар.
Вашингтондогу Транспорт министрлигинин баш кеңсесинде 21-февралда өткөн маалымат жыйынында Даффи жана Федералдык автоташуучулардын коопсуздугу боюнча администрациянын жетекчиси Дерек Баррс катышты. Алар бул кадам көзөмөлдү күчөтүүгө жана айдоочулар жол белгилерин окуп, укук коргоо кызматкерлери менен баарлаша алышын камсыз кылууга багытталганын айтышты.
«Биз киргизип жаткан эреже боюнча тестти бир гана тилде, англис тилинде тапшырууга болот. Тест англис тилинде болот. Эгер англисче сүйлөй же окуй албасаңыз тестти жакшы тапшыра албайсыз», — деди Даффи.
Ал белгилегендей, учурда айрым штаттар, анын ичинде Калифорния, CDL экзамендерин бир нече тилде сунуштап келишет.
Даффи айрым штаттар коммерциялык лицензия экзамендерин үчүнчү тарап компанияларга өткөрүп берип, алар талаптарды жетиштүү деңгээлде сактабай жатканын кошумчалады.
Өнөктүк мындан ары алдамчы жүк ташуучу компаниялардын рынокко киришине жол бербөөгө, шектүү айдоочулук мектептерге каршы чара көрүүгө жана штаттар коммерциялык лицензия берүү эрежелерин сактап жатканын текшерүүгө багытталат.
Бул жумада Транспорт министрлиги 557 айдоочулук мектеп коопсуздук боюнча негизги стандарттарга жооп бербегендиктен жабылышы керек экенин билдирди.
Ушул айдын башында кыргызстандык Бекжан Бейшекеев Индиана штатында жүк ташуучу унаа айдап баратып жол кырсыгына кабылган. Анда төрт адамдын өмүрү кыйылган. Маалымат каражаттары Бейшекеев Коммерциялык айдоочулук лицензияны Пенсильвания штатынан алганы кабарланган.
Федералдык автотранспорт коопсуздугу башкармалыгы (FMCSA) айдоочуну жумушка алган AJ Partners компаниясынын ишин толук токтоткону маалым болгон. Андан тышкары айдоочуга коммерциялык айдоочулук күбөлүк (CDL) берген Aydana Trucking School мектебинин сертификаты дагы жокко чыгарылган.
Жакында федералдык органдар Operation SafeDRIVE аттуу операциянын алкагында 8 200дөн ашуун текшерүү жүргүзүп, 704 айдоочуну иштен убактылуу четтеткен. Алардын 500гө жакыны англис тилин билүү боюнча талаптарга жооп бербегени үчүн жоопкерчиликке тартылган.
