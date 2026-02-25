Орусияда химиялык заводго дрон соккусунан төрт адамдын өмүрү кыйылды

Орусиянын Смоленск облусундагы химиялык заводго жасалган дрон чабуулдан төрт адамдын өмүрү кыйылып, 10у жаракат алды. Бул тууралуу аймактын губернатору Василий Анохин билдирди. Ал чабуулду Украинадан көрдү.
Украиналык жана орусиялык Телеграм-каналдардын маалыматына ылайык, 25-февралга караган аба чабуул Дорогобуж шаарындагы химиялык заводго жасалган. Маалыматты кийинчерээк аймак жетекчилиги дагы ырастады.
Украинанын мониторинг жүргүзгөн Exilenova+ жана Supernova+ каналдары сүрөт жана видеолорго таянып, чабуул аммиак өндүргөн заводго багытталганын жазышты. Бул ишкана 2025-жылдын ноябрь жана декабрь айларында да дрон соккусуна дуушар болгон.
Орусиянын Коргоо министрлиги таңкы маалыматында Смоленск облусунун үстүнөн түн ичинде 14 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди.
ASTRA басылмасы белгилегендей, жергиликтүү коомдук баракчаларда Дорогобуж шаарындагы бардык мектептерде окуу бүгүн токтотулганы тууралуу маалымат тараган.
Киев расмий түрдө бул ишканага жасалган сокку боюнча азырынча комментарий бере элек. Адатта украин бийлиги Кремлдин согуш машинасын жүргүзүүгө көмөктөшкөн ишканаларды бутага аларын билдирип келет. Ал эми Орусиянын армиясы дээрлик күн сайын Украинанын аймагына абадан сокку урууну улантууда.
Шерине