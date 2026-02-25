26-февралдын аба ырайы: Айрым аймактарда жаан, кар жаайт

26-28-февраль күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолу жолдордо, ашууларда кар көчкү түшүү коркунучу сакталат. Кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.
26-февралда түнкүсүн Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаайт. Чүй, Ысык-Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан-чачын мол жаайт. Түнкүсүн жана эртең менен айрым жерлерде туман түшөт.
Тоо этектерде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, эртең менен жана күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -1…+4, күндүз 2…7
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -1…+4, күндүз 1…6
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 4…9, күндүз 5…10
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -3…+2, күндүз 5…10
Нарын облусунда түнкүсүн -4…-9, күндүз -3…+2
Бишкекте түнкүсүн ала булут каптап турат, жаан-чачын ыктымалы аз, күндүз жаан жаайт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0…2°, күндүз 5…7° болот.
Шерине