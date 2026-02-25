Ким Чен Ындын 13 жаштагы кызы ракеталык башкармалыкты жетектейт

Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын кызы Ким Чжу Эни өлкөнүн Башкы ракеталык башкармалыгынын жетекчиси кылып дайындады. Бул тууралуу The Chosun Daily басылмасы жогорку кызматтагы аткаминерге таянып жазды.
Расмий маалыматка ылайык, 2023-жылдан бери бул кызматты мурда Улуттук коргонуу академиясын жетектеген Чан Чхан Ха ээлеп келген.
The Korea Timefuf басылмасы 2023-жылы Түштүк Кореянын Биригүү министрлигинин өкүлүнө таянып жазгандай, Башкы ракеталык башкармалык Түндүк Кореянын өзөктүк программасын өнүктүрүүгө жооп берет.
Болжол менен бул түзүм 2016-жылы түзүлгөн. Чан Чхан Ха 2022-жылы «Хвасон-17» континент аралык ракетасын иштеп чыгууга кошкон салымы үчүн генерал наамын алган.
The Chosun Daily басылмасынын маалыматына караганда, Ким Чен Ын кызына бул кызматты куралдуу күчтөрдү ыкчам көзөмөлдөөнү камсыз кылуу үчүн берген. Басылма анын буга чейин эле генералдардан отчет алып, буйруктарды берип жатканын жазат.
Болжол менен 13 жаштагы Ким Чжу Э Ким Чен Ындын расмий түрдө белгилүү жалгыз баласы. Ал тууралуу алгач 2013-жылы америкалык баскетболчу Деннис Родман Пхеньянга барып келгенден кийин жазган.
Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы бул маалыматты ал 2022-жылдын ноябрында «Хвасон-17» ракетасынын учурулушуна катышкандан кийин расмий тастыктаган. Андан бери лидер кызын расмий иш-чараларга, анын ичинде өзөктүк жана ракеталык полигондорго ээрчитип жүрөт. Түштүк Кореянын Улуттук чалгын кызматы Ким Чен Ын аны мураскери катары даярдап жатат деп эсептейт.
Жакында Ким Чен Ын Корея Эмгек партиясынын башкы катчысы болуп кайра шайланды.
