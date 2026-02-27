Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
27-Февраль, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 14:12
Жаңылыктар

Айрым ашууларда оор жүк ташуучу унаага убактылуу чектөө киргизилди

Долон ашуусу. 26-февраль, 2026-жыл.
Долон ашуусу. 26-февраль, 2026-жыл.

27-февралда Бишкек-Ош жолундагы Төө-Ашуу ашуусунун 132, 133 жана 136-чакырымдарында кар көчкүнү атайылап түшүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Буга байланыштуу саат 9:00дан тартып Сосновка бекетинен оор жүк ташуучу унаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилди.

Ал эми өлкөнүн башка унаа жолдорунда каттам бар, жол ачык.

Учурда жол тейлөө кызматтары кар тазалоо, жолго кум-шагыл себүү жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Транспорт жана байланыш министрлиги маалымдады.

Оор жүк ташуучу унаалардын кыймылына чектөө 26-февраль күнү аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Бишкек-Ош жолунун Төө-Ашуу, Бишкек-Нарын-Торугарт жолунун Долон жана Суусамыр-Талас-Тараз жолундагы Өтмөк ашуусу аркылуу оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө уруксат берилбей жаткан.

Жолчулар жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга аба ырайынын шарттарын эске алып, алыскы сапарга чыгууну алдын ала пландоого, унаалардын техникалык абалын текшерип, жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырууда.(ZKo)

Дагы караңыз

Ишкер Имамидин Ташовдун иши райондук сотко кайтарылды

“Төрөгөнүмө төрт күн болгондо ишке чыктым”. Бишкекти аралаган курьер

Брюсселдин чабарманы Бишкекке келди: кыргыз бийлиги ыктымал санкция боюнча эмне деди?

Казакстанда кафедеги жарылуудан кеминде жети киши мерт болду

Улуттук банк 162 млн долларлык интервенция жүргүздү

Министр Кулубаев британ өкмөтү менен санкцияларга байланыштуу ачык диалогго даяр экенин айтты

Алты жашар кыздын сан сөөгү сынган окуядагы машыктыруучу эркиндикке чыгарылды


Шерине

XS
SM
MD
LG