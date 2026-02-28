БУУнун баяндамачысы АКШ менен Израилдин соккуларын сындады

Улуттар уюмунун Ирандагы адам укуктарынын абалына байкоо салган атайын баяндамачы Маи Сато АКШ менен Израилдин Иранга сокку урганын сындады. Анын айтымында, чабуул “БУУнун Хартиясын бузуу менен жана Коопсуздук кеңешинин уруксатын албастан жасалды”.
“Биз эл аралык укук качан иштерин каалагандай тандай албайбыз”, - деп жазды дипломат Х социалдык тармагына жана “мыйзамсыз аскердик кийлигишүү өзөктүк курал маселесин же Ирандагы адам укуктарынын абалын чече албайт” деп белгиледи.
Сато кырдаалдын курчушу “адам укуктарына, өзгөчө карапайым адамдарга жана инфраструктурага кандай таасир этип жатканына" көз салып турганын билдирди.
Шерине