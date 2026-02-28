Линктер

28-Февраль, 2026-жыл, ишемби
Израил-америка соккусунан Иранда беш окуучу кыз мерт болгону кабарланды

Иранда Израил менен АКШнын биргелешкен аскердик операциясы маалында өлкөнүн түштүгүндөгү Минаб шаарында беш окуучу кыз набыт болду. Бул тууралуу IRNA мамлекеттик маалымат агенттиги жазды.

Tehran Times басылмасы жергиликтүү бийликке шилтеме кылып кеминде 24 киши мерт болгонун билдирди. Бул маалыматтар бейтарап булактардан азырынча тактала элек.

Маалыматтарга караганда, Хормозган провинциясындагы Минаб шаарында Ислам революциясынын сакчылар корпусунун базасы бар.

AFP агенттиги Ирактагы “Катаиб Хезболла” базасына жасалган чабуулда эки адам өлгөнүн жазды.

Бириккен Араб Эмирликтеринин Коргоо министрлиги ракетанын сыныгы кулап “азиат улутундагы” бир адам мерт болгонун кабарлады.

Иран Перс булуңундагы АКШнын аскер базаларына сокку урду

Нетаньяху Иранга каршы биргелешкен операция үчүн Трампка ыраазычылык билдирди

Израил Ирандан озунуп бул өлкөгө сокку урганын билдирди

Дональд Трамп Иранга каршы ири операция башталганын ырастады

Кара-Суу жана Тогуз-Торо райондорунун акимдери иштен кетти

ТИМ АКШда кармалган кыргыз жаранынын иши көзөмөлдө экенин билдирди

Билл Клинтон Эпштейн иши тууралуу конгрессмендердин суроолоруна жооп берди

Бишкекте коомдук жайда жарамазан айткан балдарга карата рейддер уюштурулат

Оккупацияланган аймактардан украиналык балдардын дагы бир тобу кайтарылды


