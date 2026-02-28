Иран Перс булуңундагы АКШнын аскер базаларына сокку урду. Бул тууралуу Fars маалымат агенттиги Ислам революциясынын Сакчылар корпусуна шилтеме кылып жазды.
“Иран Катардагы Аль-Удейд, Кувейттеги Али аль-Салем, Бириккен Араб Эмирликтериндеги Аль-Дафра, ошондой эле Бахрейндеги АКШнын Куралдуу күчтөрүнүн бешинчи флотунун базасына сокку урду”,-деп жазылган маалыматта.
Reuters агенттиги Катарын борбору Доха шаарында жана Аль-Удейд аскердик базасында көптөгөн жардыруулар болгонун жазды. Өлкөнүн Коргоо министрлиги ирандык ракеталар жок кылынганын билдирди.
Ошондой эле Эр-Риядда (Сауд Арабиясы) менен Абу-Дабиде (Бириккен Араб Эмирликтери) жардыруулар болуп жатканы тууралуу маалыматтар чыкты.
Ирандын Коргоо министлиги өз кезегинде “аймактагы бардык америкалык базалардын баары бутага алынарын” билдиррди.
