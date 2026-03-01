Иран Израилге, Перс булуңундагы өлкөлөргө кайра сокку урду. Израил Иранды бомбалап жатат

Иран АКШ менен Израилдин биргелешкен чабуулдарына жооп иретинде Американын Перс булуңундагы жана Ирактын Күрдстан аймагындагы америкалык базаларга, Израилдин шаарларына соккуларын 1-мартта улантты.
28-февралда Тегеранга америка-израил биргелешкен чабуулунда Ирандын жогорку руханий лидери, консервативдүү революционер жана катаал башкаруучу катары таанылган аятолла Али Хаменеи өлтүрүлгөн.
Ирандын Ислам сакчылар корпусу билдиргендей, америкалык 27 база, Израилдин Тель-Ноф аба базасы, Тель-Авивде Израилдин армиясынын штаб-үйү, ири коргонуу өнөр жай комплекси бутага алынды.
Иран парламентинин өкүлү Мохаммад-Багер Галибаф өлкөнүн куралдуу күчтөрү чөлкөмдөгү америкалык жана израилдик объектилерге сокку урууну улантарын айтты.
АКШнын президенти Дональд Трамп Тегеранды жооп чабуулдардан карманууга чакырды. Буга чейин Иран кечээги чабуулдарга жообу катуу болорун билдирген.
Жекшембиде БАЭнин Дубай шаарында, Катардын борбору Дохада, Оманда жана Сауд Арабиясынын борбору Эр-Риядда жардыруулар болду. Ирандын өзүндө Хаменеинин өлүмүнө байланыштуу маанай ар кандай. Өлкө ичинде жана чет мамлекеттердеги ирандык айрым жарандар "ислам диктатурасына каргыш тийсин" деген чакырыктарды айтып, кубанып жатышат. Аятолланын өлүмүнө кайгыргандар да бар. AFP агенттигинин кабарчылары Дубайда, Дохада, Бахрейнде башкалаа Манамада жардыруулардын добуштары угулганын жазып жатат.
Дубайда ракеталык сокку эл аралык аэропортко тийген, имаратка зыян келтирилген, интернетте тараган сүрөт-видеолордон аба майдандын үстүнөн коюу түтүн чыгып жатканын көрүүгө болот. Дубайдагы Бурж-эль-Араб мейманканасы да бутага алынган.
Ал тапта Израилдин армиясы (ЦАХАЛ) жекшембиде аба күчтөрү Тегерандагы бийликке тиешелүү объектилерге соккуларды ура баштаганын жарыялады.
Израил менен АКШ биргелешкен аба соккуларын 28-февралда Иранга жасаган. Тегеран жооп кайтарып, АКШнын аскердик техника, кеме-учактары жайгашкан Бириккен Араб Эмирликтерин, Катар, Кувейт, Израил жана башка мамлекеттерди бутага алган. 86 жаштагы Хаменеи Тегеранга урулган соккуда өлгөн.
