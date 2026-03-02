ТИМ Перс булуңунда 22 миңдей кыргызстандык бар экенин билдирди

Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Перс булуңунда 22 миңге жакын кыргызстандык бар экенин билдирди.
Бул тууралуу 3-мартта Жакынкы Чыгыштагы кырдаалга байланыштуу брифинг учурунда айтылды.
Анын ичинен 10 миңге жакын кыргызстандык Бириккен Араб Эмирлигинде жүрөт. Катарда 800дөй, Сауд Арабиясында 5 миңден ашуун жана Израилде 100гө жакын кыргыз жараны бар. Мындан тышкары Кувейт, Бахрейн жана Иорданияда жүргөндөр миңге чукул.
“Эмирликтердин Туризм департаменти мейманкаларга мөөнөтү бүткөн кардарларды чыгарбоо, мөөнөтүн акысыз узартуу өтүнүчү менен кат жолдогон. Бирок, ага карабай, айрым мейманканаларда кыргыз жарандарын чыгаруу аракеттери болуп жатат. Консулдуктар барып жеринде жардам берүүдө”, - деп айтылды брифингде.
Сауд Арабиясындагы 5 миң киши умра зыяратына баргандар жана миң киши ал жакта туруктуу жашай турганы такталды.
Катарга круиздик саякат менен барган 67 кишинин калуу мөөнөтү 7-мартка чейин узартылган. ТИМ кырдаал турукташпаса, аларды Сауд Арабиясына өткөрүп, андан ары Кыргызстанга учуруу пландалып жатканын билдирди.
ТИМ ушул эле күнү Бириккен Араб Эмирлигинде жүргөн кыргызстандыктарга коопсуздук чараларын күчөтүп, соңку окуялар боюнча жергиликтүү бийликтин расмий билдирүүлөрүнө жана такталган маалыматтарга гана ишенүүгө чакырган.
АКШ менен Израилдин Иранга каршы биргелешкен согуштук операциясы 28-февралда башталган. Иран ага жооп катары Израилди эле эмес, чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдүн аймактарына абадан чабуул койду.
Бириккен Араб Эмирликтеринин Коргоо министрлиги Ирандын учкучсуз кыргын салуучу учактары Абу-Дабидеги француз аскер-деңиз базасын бутага алганын билдирди. Ирандын ракеталары Араб деңизиндеги америкалык согуштук кемеге сокку урду. Пентагон бул чабуул максатына жетпегенин билдирди.
Бириккен Араб Эмирликтери(БАЭ) эки күн ичинде ирандык 167 ракета асманда жок кылынганын, 35 дрон турак жайларга тийип, үч чет элдик жаран каза тапканын маалымдады. 58 киши ар түркүн жараат алышкан.
Шерине