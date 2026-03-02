Ирандын коопсуздук кеңешинин төрагасы өз өлкөсү АКШ менен сүйлөшпөй турганын айтты

Ирандын Жогорку улуттук коопсуздук кеңешинин төрагасы Али Ларижани Тегеран Вашингтон менен “сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөй турганын” айтты. Бул тууралуу ал X социалдык тармагына жазды.
«Бүгүн Иран эли өзүн коргоп жатат», — деп кошумчалады ал.
Буга чейин Трамп өзүнө таандык Truth Social платформасына жарыяланган алты мүнөттүк видеодо Иранга каршы согуш төрт жумага созулушу мүмкүн экенин билдирген. Ошол эле учурда ал Тегеранда бийликте калган жетекчилер менен мындан аркы сүйлөшүүлөр үчүн мүмкүнчүлүк ачык бойдон каларын да ишара кылган.
Дональд Трамп Ирандын коопсуздук түзүмдөрүнүн жетекчилерине, анын ичинде Ислам революциясынын сакчылар корпусуна, куралдуу күчтөргө жана полицияга «куралыңарды таштагыла» деп эскерткен.
Ал Иран армиясынын аман калган көптөгөн командирлери «миңдеп телефон чалып жатышканын» кошумчалап, бирок бул боюнча кеңири маалымат берген жок.
«Алар сүйлөшкүсү келип жатат, бирок мен аларга өткөн жумада сүйлөшүшүңөр керек эле, бул жумада эмес дедим», — деди Трамп 1-мартта Daily Mail басылмасына берген маегинде.
Али Ларижани Ирандын жогорку лидери дайындалганга чейин өлкөнү башкаруу үчүн убактылуу жетекчилик кеңеши түзүлгөнүн билдирди.
Кийинчерээк бул кеңештин курамына диний чөйрөдө узак жылдардан бери таасирдүү орун ээлеп келген Алиреза Арафи, ошондой эле президент Масуд Пезешкиан жана катаал позициясы менен белгилүү сот бийлигинин башчысы Голамхосейн Мохсени-Эжеи киргизилди.
Жаңы жогорку лидерди шайлоо үчүн 88 мүчөдөн турган Эксперттер жыйыны чогулганга чейин өлкөнү дал ушул кеңеш башкарат.
Шерине