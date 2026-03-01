Иранда мамлекеттик ЖМК өлкөнүн Жогорку руханий лидери аятолла Али Хаманеи өлтүрүлгөнүн ырастады

Иранда жекшемби күнү таңга маал мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары (ЖМК) өлкөнүн Жогорку руханий лидери аятолла Али Хаманеи өлтүрүлгөнүн жазып чыгышты.
Мунун алдында, 28-февралда АКШнын президенти Дональд Трамп өзүнүн Truth Social соцтармагы аркылуу Хаманеи америка-израил биргелешкен операциясы маалында жок кылынганын маалымдаган. Ошондой эле муну “адилеттиктик” катары сыпаттаган.
"Дүйнөдөгү эң карөзгөй адамдардын бири мерт болду. Бул Ирандын эли үчүн гана эмес, Хаменеи жана анын канкор корбашылары өлтүргөн, майып кылган мыкты америкалыктар, дагы далай өлкөлөрдүн жарандары үчүн адилеттик", - деп жазган Трамп.
28-февралдын кечинде бир катар эл аралык маалымат каражаттары, анын ичинде Reuters Израилдин жетекчилигиндеги булактарына таянып, Али Хаменеи ушул эле күнү жасалган аба чабуулдардан жан таслим болгонун билдиришкен.
Ишембиде Али Хаманеинин жардамчысы Али Ларижани Х соцтармагындагы баракчасына өч алуу болорун билдирген жана бул аятолла жан таслим болгону кыйыр түрдө аныкталганы катары кабыл алынган
“Биз сионисттик кылмышкерлерди жана уятсыз америкалыктарды кылганы кылыгы үчүн өкүндүрөбүз. Ирандын эр жүрөк жоокерлери жана улуу эли эл аралык зордукчуларга эстен кеткис сабак берет”,-деп жазган Ларижани.
Али Хаменеи 1989-жылы Ислам Республикасынын негиздөөчүсү, аятолла Рухолла Хомейни каза болгондон кийин жогорку лидерликке келип, ошондон бери Иранда дээрлик чексиз бийликке ээ болуп келген.
Израил менен АКШ биргелешкен аба соккуларын 28-февралда Иранга жасаган. Тегеран жооп кайтарып, АКШнын аскердик техника, кеме-учактары жайгашкан Бириккен Араб Эмирликтерин, Катар, Кувейт, Израил жана башка мамлекеттерди бутага алган.
