Иран: Ислам революциясынын сакчылар корпусунун генералы коргоо министринин милдетин аткарат

Ирандын президенти Масуд Пезешкиан Ислам революциясынын сакчылар корпусунун (IRGC) генералы Мажид Эбнолрезаны коргоо министринин милдетин убактылуу аткаруучу кылып дайындады.
Ал буга чейин 28-февралда Израилдин соккусунан каза болгон Азиз Насирзаданын биринчи орун басары болуп иштеген.
Бул тууралуу Пезешкиандын кеңсесинин байланыш жана маалымат боюнча орун басары Мохаммад Мехди Табатабаи социалдык тармактар аркылуу билдирди.
«Президент Пезешкиандын буйругу менен бригадалык генерал Сейед Мажид Эбнолреза коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды», — деп жазды ал X социалдык тармагында.
АКШ менен Израил 28-февралда Ирандын аймагына жасаган аба соккуларда Ирандын Жогорку руханий лидери Али Хаменеи, Коргоо кеңешинин катчысы Али Шамхани, коргоо министринин бригадалык генералы Азиз Насирзаде жана Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жетекчиси, генерал Мохаммад Пакпур өлгөнү ырасталган.
Ошондон бери жооп катары Иран Перс булуңундагы өлкөлөрдө жайгашкан америкалык аскер базаларына чабуулун улантып жатат.
Шерине