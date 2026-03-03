АКШнын Куралдуу күчтөрү Ирандын 11 кемеси жок кылынганын билдирди

АКШ Куралдуу күчтөрүнүн Жакынкы Чыгыштагы операцияларын жетектеген борбордук командачылыгы 28-февралда АКШ менен Израилдин операциясы башталган учурда Оман булуңунда болгон Ирандын 11 аскер кемеси жок кылынганын кабарлады.
"Эки күн мурун Оман булуңунда Ирандын 11 кемеси бар болчу, азыр бирөө да жок", - деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө.
Анда Ирандын режими "ондогон жылдар бою Оман булуңундагы эл аралык кемелерге чабуул коюп келген. Бул учур өттү" деп белгиленген ал. Билдирүүгө ирандык кемелердин бирине сокку урулган ыктымалдыгы тартылган тасма тиркелген.
Мекеме мурдараак Тегерандын Ирандын аскерлери америкалык кемени жок кылганы тууралуу маалыматын төгүндөгөн.
Naval News басылмасы буга чейин америкалык аскерлердин Оман булуңундагы Чах-Бахар пирсинде ирандык Jamaran классындагы корвети чөктүрүлгөнү тууралуу маалыматын тастыктаган.
АКШ президенти Дональд Трамп мурдараак ирандык он чакты кеме "деңиз тереңинде жатканын" билдирген. Ал Ирандын флотуна сокку уланарын белгилеген. Ирандык аскер-деңиз флотту жок кылуу АКШ операциясынын Ирандын ракета мүмкүнчүлүгүн басып, өзөктүк программасын үзгүлтүккө учуратуу максаттарынын бири катары аталган.
Иран бийлиги өлкөнүн аскер-деңиз күчтөрүнө келтирилген зыян тууралуу расмий маалымат берген жок.
