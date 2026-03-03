Рубио Иранга соккуларды "алдын алуу аракети" деп атап, күчтүү чабуулдар алдыда экенин айтты

Американын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Иранга сокку уруу чечими америкалык аскерлерди коргоо үчүн кабыл алынганын билдирди. Ал "эң күчтүү соккулар али алдыда" экенин эскертти.
«Чындап эле коркунуч жакындап калган», — деди Рубио 2-мартта Вашингтондо журналисттерге.
Ал Капитолийде мыйзам чыгаруучулар менен өтө турган жабык жолугушуунун алдында сүйлөп жатып, соккуларды «алдын алуу аракети» деп атады.
«Биз Израил тараптан аракет болорун билгенбиз. Бул америкалык аскерлерге каршы чабуулга алып келерин да түшүнгөнбүз. Эгер алар (Иран) чабуул баштаганга чейин алдын ала сокку урбасак, жоготууларыбыз көп болмок. Бул кандай болбосун жасалышы керек эле», — деди Рубио.
Рубионун билдирүүсүнө жооп кылып, Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи 3-мартта АКШ мамлекеттик катчысынын сөздөрү Вашингтон «Израилдин кызыкчылыгы үчүн өз ыктыяры менен согушка киргенин» көрсөтүп турат деп айтты.
28-февралда АКШ менен Израил Иранга каршы кеңири масштабдагы операция баштаган. Расмий өкүлдөрдүн айтымында, бир катар ракеталык объектилер жана аскердик инфраструктура бутага алынган.
Иран жооп иретинде Перс булуңундагы бир нече мамлекеттеги АКШ аскер базаларына ракеталык сокку урду. Мунун натыйжасында жаңжал Израил–Иран кармашынан чыгып, кеңири аймактык согушка айланып кетүү коркунучун жаратты. Американын аскердик жетекчилери абадан коргонуу каражаттары көптөгөн ракеталарды тосуп калганын билдиришти. Ошентсе да айрым базаларга зыян келтирилип, жоготуулар катталганы маалым болду.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп дагы кошумча аракеттер болушу мүмкүн экенин билдирди. Америкалык медиага берген маегинде Трамп алдыда чабуулдардын «чоң толкуну» болорун эскертип, дем алыш күндөрү жасалган соккулар Ирандын аскердик мүмкүнчүлүктөрүн алсыратууга багытталган узак мөөнөттүү кампаниянын башталышы гана экенин кыйытты.
