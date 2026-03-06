Буга чейин жарандык коом Кыргызстанда соңку жылдары “Массалык башаламандыктар” өӊдүү оор беренелер менен сот жообуна тартылып, камалган журналисттердин, активисттердин ишин кайра кароо зарылчылыгын айтышкан.
"Бийликтен акыйкат мамиле күтөбүз"
Чыгарылыштар
-
Март 06, 2026
Ажиев кайра кармалды, президенттин маеги
-
Март 05, 2026
Иран АКШнын касына кантип айланган?
-
Март 05, 2026
Чек ара: 300 чакырымдай тилкеге зым тартылат
-
Март 02, 2026
Илбирс издеген үч күн
-
Февраль 27, 2026
"Элдин үнүн жеткиребиз". Журналисттер бийликке кайрылды
-
Февраль 26, 2026
Киевде түнкү чабуулда ондогон киши жабыркады
