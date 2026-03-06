Линктер

"Бийликтен акыйкат мамиле күтөбүз"

Кыргыз бийлиги укук коргоо органдарында башталган реформалардын алкагында жарандык активисттерге, журналисттерге жана бизнес өкүлдөрүнө болгон мамиле кайра каралып чыгарын билдирди.

Буга чейин жарандык коом Кыргызстанда соңку жылдары “Массалык башаламандыктар” өӊдүү оор беренелер менен сот жообуна тартылып, камалган журналисттердин, активисттердин ишин кайра кароо зарылчылыгын айтышкан.

