Кумтөрдөгү коррупция боюнча соттолгон Тенгиз Бөлтүрүк "өкмөткө жардам берүү ниетин" билдирди

“Кумтөр Голд Компани" ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу, коррупция боюнча соттолгон Тенгиз Бөлтүрүк “кыйын кезде өлкөгө жардам берүүгө даяр экенин”, бирок анын сунушуна өкмөт жооп бербей жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 7-мартта Фейсбуктагы баракчасына жазды.
Бөлтүрүк Кумтөрдү жетектеген убакта чыгашаны 17% азайтканын, 2022-жылы кен 42 миллиард сом төккөнүн, бул тарыхтагы эң чоң көрсөткүч болгонун жазган. Калдык сактоочу жайда 108 тонна алтын бар экенин, анын 80 тоннасын иштетүү боюнча долбоор баштап, ал ортодо калганын белгилеген.
“Ортодо 2022-жылы январда Алматыда Каңтар башталып, февралда Украинада согуш болуп Кумтөргө темир жол менен келчү тетиктер, күйүүчү май жана башка нерселер чек арабызда токтоп калды. Айла жок Иранга учуп барып темир жол министринин орун басары менен келишимди иштетип бердим жана Бендер-Аббас порту менен ижара келишимин сүйлөшүп келдим. Кыргызстанга дүйнөдөгү деңиздерге жол ачылып калды. Ушул ишти жасаган үчүн мени өкмөттөгү иштеген башчылары көрө албай мага каршы жашырынышып иштей башташты”, - деп жазган Бөлтүрүк.
Ал мындан башка да бир топ иштерди жасаганын, кийин анын эмгеги унутта калып жатканына капачылыгын жазган.
Башкы прокуратура 2022-жылы “Кумтөр” ишканасындагы коррупциялык иштерден бюджетке 1 млрд 146 млн сом зыян келтирилгенин кабарлап, компаниянын мурдагы тышкы башкаруучусу Тенгиз Бөлтүрүктү, жабдуу боюнча мурдагы адиси Айша-Гүл Фронтбек кызы Жаналиеваны, каржы башкармалыгынын ошол кездеги директору Рыспек Токтогуловду, ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановду кармаган.
Мекеме май айында 844 млн 512 858 сом Тенгиз Бөлтүрүк жана аны менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына кайтарылганын билдирген. Бирок ким канча каражат төккөнү ачыкталган эмес.
2023-жылы 21-ноябрда Бишкектин Биринчи май райондук соту “Кумтөрдөгү” миллиондогон сомдук коррупцияга айыпталган Бөлтүрүктү күнөөлүү деп таап, 800 миң сом айып пул салган. Сот чечими менен Бөлтүрүктү үй камагына алган бөгөт чарасы жокко чыгарылып, анын банк эсептери камактан бошотулган.
Башкы прокуратура ага салынган айып жасаган кылмышынын жазасы экенин, Бөлтүрүк ага чейин келтирилген зыянды толук жапканын түшүндүргөн.
Өлкөнүн Эсеп палатасы 2023-жылы “Кумтөр Голд Компанини" Бөлтүрүк жетектеп турган убакыт боюнча жүз барактан турган отчетун жарыялаган. Анда кызматкерлердин эс алуусунан баштап кайрымдуулукка чейин коротулган эсепсиз миллиондор, жетекчилердин сый акысы камтылган ишкананын каржылык ишмердүүлүгү ийне-жибине чейин эсептелип жазылган.
Аудиторлор 2022-жылдын май айларында Тенгиз Бөлтүрүк төрт баласынын жана жубайынын Канадага авиабилетин төлөп бергенин жазышкан. Ага 1 миллион 45 миң сом короп, бул боюнча отчет берилген эмес.
Эң чоң чыгымдардын бири “Кумтөр Голд Компани” жаңы кеңсеге көчкөндө алынган эмерекке кеткен. Кеңсе эмерегин сатып алып, ташып келүү жана орнотуу үчүн дээрлик 180 миллион сом коротулганы айтылган.
Шерине