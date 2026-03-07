Харьковдо турак үйгө урулган соккудан жети киши каза болду

7-мартка караган түнү Украинанын Харьков аймагына орус аскерлери жасаган ракеталык чабуулунан жети адам каза болуп, кеминде 15и жаракат алды. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча, баллистикалык ракета беш кабаттуу турак үйгө тийген.
Каза болгондордун арасында эки бала жана 65 жаштагы жергиликтүү тургун бар. Жабыркаган төрт адам ооруканага жаткырылды, 11 жаштагы баланын абалы оор деп бааланууда.
Куткаруучулар урандыларды тазалоону улантууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, урандылар астында калган адамдар болушу мүмкүн.
Харьковдун Киев районунда ракеталык аткылоодон жалпысынан 19 көп кабаттуу үй жабыркады. Мындан тышкары, мектеп жана соода жайлары зыян тартты.
Ишембиге караган түнү орус аскерлери Киевге ракеталык сокку урушту. Шаардын мэри Виталий Кличконун айтымында, үч райондо ракеталардын сыныктары түшкөн. Жабыркагандар жок.
Одесса облусунда орус дрондору инфратүзүмдүк объектилерге чабуул жасап, ал жерлерде өрт чыкканын Украинанын Өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Запорожьеде орус күчтөрүнүн аткылоосунан улам көп кабаттуу үйдүн 30 батиринин терезелери талкаланып, үч айлык ымыркай кыз жараат алды.
Украинанын темир жол компаниясы жапырт чабуулдардан улам Ровно, Винница жана Житомир облустарында бир катар поезддер багытын өзгөртүүгө мажбур болгонун жарыялады.
Украина Куралдуу Күчтөрүнүн Аскердик-аба күчтөрү билдиргендей, бир түн ичинде орус аскерлери Украинага 509 ракета жана дрон учуруп, анын 472си атып түшүрүлдү. 22 жерде тогуз ракета жана 26 дрондун тийгени катталды.
7-мартта эртең менен Орусия Украинанын Донецк облусунун түндүгүндөгү Краматорск шаарынын борборуна КАБ-500 авиабомбасын таштады. Облустук администрациянын башчысы Вадим Филашкиндин айтымында, кеминде алты адам жараат алды, алардын үчөө балдар.
"Донбасс.Реалии" кабарчысы Сергей Горбатенко билдиргендей, 12 көп кабаттуу үй, беш административдик имарат жана 22 унаа зыянга учурады.
Шерине