Израил Ирандын мунай жайларын бутага алды
Израилдин аскердик мекемелери Ирандын мунай инфратүзүмдөрүнө биринчи ирет абадан сокку урганын маалымдады. Эл аралык dpa маалымат агенттиги кабарлагандай, ЦАХАЛдын өкүлү 7-мартта Тегеранда мунай сакталган 30дан ашык резервуарга чабуул жасалганын тактаган. Ислам революциясынын сакчылар корпусу Израилдин аба күчтөрү Тегерандын түштүк бөлүгүндөгу мунай кампасына чабуул жасаганын ырастап, жооп чара катары алар Израилдин мунайды кайра иштетүүчү заводдоруна сокку уруп жатышканын билдирди. Ирандын Мунай министрлигинин атын атабаган өкүлү ирандык Fars агенттигине Тегерандагы жана анын жанындагы Кереж шаарындагы мунай кампаларына чабуул жасалганын бышыктаган.
