Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Март, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 02:21
Дүйнө

Израил Ирандын мунай жайларын бутага алды

Израил Ирандын мунай жайларын бутага алды
Embed
Израил Ирандын мунай жайларын бутага алды

No media source currently available

0:00 0:01:24 0:00

Израилдин аскердик мекемелери Ирандын мунай инфратүзүмдөрүнө биринчи ирет абадан сокку урганын маалымдады. Эл аралык dpa маалымат агенттиги кабарлагандай, ЦАХАЛдын өкүлү 7-мартта Тегеранда мунай сакталган 30дан ашык резервуарга чабуул жасалганын тактаган. Ислам революциясынын сакчылар корпусу Израилдин аба күчтөрү Тегерандын түштүк бөлүгүндөгу мунай кампасына чабуул жасаганын ырастап, жооп чара катары алар Израилдин мунайды кайра иштетүүчү заводдоруна сокку уруп жатышканын билдирди. Ирандын Мунай министрлигинин атын атабаган өкүлү ирандык Fars агенттигине Тегерандагы жана анын жанындагы Кереж шаарындагы мунай кампаларына чабуул жасалганын бышыктаган.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG