Трамп Ирандын жаңы тандалган жогорку лидери тууралуу комментарий берген жок

АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын жогорку лидери болуп тандалган Можтаба Хаменеиге байланыштуу комментарий берүүдөн баш тартты.
Ал Times of Israel басылмасына берген маегинде Трамптан бул тууралуу сурашканда, ал кыскача гана «эмне болорун көрөбүз» деп жооп берди.
Буга чейин ал 56 жаштагы Хаменеини «алсыз саясатчы» жана «кабыл алынгыс тандоо» деп атаган.
Можтаба Хаменеи атасы Али Хаменеинин ордун басты. Али Хаменеи 28-февралда АКШ менен Израилдин Иранга каршы биргелешкен аба соккуларынан каза болгон.
Можтаба дайындала электе эле Трамп АКШ Ирандын жаңы жогорку лидерин тандоого катышуусу керек экенин билдирген. Американын президенти ABC News телеканалына берген маегинде: «эгер ал [кийинки жогорку лидер] биздин батабызды албаса, анда ал узакка кармалбайт», — деген.
Times of Israel басылмасына берген ошол эле маегинде Трамп согушту качан токтотуу чечими Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен кеңешүү аркылуу кабыл алынарын, бирок акыркы чечимди өзү «туура убакта» чыгарарын айтты.
«Менимче, бул орток чечим болот. Биз сүйлөшүп жатабыз. Мен туура убакта чечим кабыл алам, бирок бардык жагдайлар эске алынат», — деди ал.
Трамп ошондой эле эгер ал жана Нетаньяху бийликте болбогондо, Иран Израилди жок кылмак деп билдирди.
«Иран Израилди жана анын айланасындагы бардык нерсени жок кылмак. Биз чогуу иштедик. Израилди жок кылгысы келген өлкөнү талкаладык», — деп айтты ал.
Ак үйдүн маалыматына караганда, согуш алты жумага чейин созулушу мүмкүн. Бирок азырынча так мөөнөт белгилене элек.
Шерине