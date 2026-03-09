Түркия НАТО Ирандан учурулган экинчи ракетаны атып түшүргөнүн билдирди

Түркия 9-мартта билдиргендей, НАТОнун абадан коргонуу системасы Ирандан учурулуп, Түркиянын аба мейкиндигине кирген экинчи баллистикалык ракетаны атып түшүрдү. Анкара өлкө аймагына коркунуч жаралса, бардык зарыл чаралар көрүлөрүн эскертти. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды.
Бул акыркы бир жуманын ичинде Түркиянын түштүк аймагын көздөй учурулган экинчи ирандык баллистикалык ракета болуп калды. Түркия НАТОго мүчө мамлекет жана Ирандын коңшусу. Анкара 7-мартта Тегеранды мындай чабуулдарды токтотууга чакырган, бирок азырынча альянстын мүчөлөрүнөн кошумча коргоо суроого кажет жок экенин билдирген.
Министрлик ракетанын айрым бөлүктөрү Түркиянын түштүк-чыгышындагы Газиантеп провинциясына түшкөнүн, бирок жабыркагандар жок экенин маалымдады.
Ракета кайсы багытка учуп баратканы белгисиз бойдон калды. Ал Жер Ортолук деңизинде жайгашкан НАТО коргонуу системалары тарабынан атып түшүрүлгөн.
Түркиянын түштүгүндөгү Инжирлик авиабазасында АКШнын аба күчтөрү жайгашкан. Ал эми өлкөнүн түндүк-чыгышындагы Малатья провинциясында НАТОго таандык радар базасы бар. Бул объект альянстын коргонуу системасы үчүн маанилүү болуп эсептелет. Түркия ракетанын сыныктары дал ушул аймактардын ортосунда жайгашкан Газиантептеги ээн талаага түшкөнүн билдирди.
Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын коммуникациялар боюнча директору Бурханеттин Дуран Анкара бардык тараптарды, айрыкча Иранды, аймактык туруктуулукка жана жарандардын коопсуздугуна коркунуч жараткан аракеттерден алыс болууга чакырганын айтты.
Анкара АКШ Израил менен бирге Иранга каршы аба соккуларында Инжирлик базасын колдонгон эмес деп билдирген. Бул чабуулдардан кийин Тегеран ракета жана дрон чабуулдарын баштаган.
Иран бул окуя боюнча дароо комментарий берген жок, бирок буга чейин аймактагы мамлекеттер менен согушууга ниети жок экенин жана Түркияны атайылап бутага албаганын бир нече жолу билдирген.
АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болууга аракет кылган Түркия буга чейин азырынча НАТО келишиминин 4-беренесин ишке киргизүү ниети жок экенин айткан. Бул берене альянс мүчөсү коркунучка туш болгондо союздаштарды кеңешмеге чакырууну карайт.
Шерине