Өкмөт малды экспорттоого убактылуу тыюу салды

Министрлер Кабинети айыл чарба жаныбарларын - бодо мал, кой-эчкини өлкө аймагынан ташып чыгууга алты айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салды. Тиешелүү токтомго өкмөт башчы Адылбек Касымалиев кол койгону 9-мартта кабарланды.
Чечимдин негизги максаты өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана азык-түлүк товарларына базар бааларын турукташтыруу экени айтылды.
Токтомду ишке ашыруу бир катар мамлекеттик органдарга жүктөлдү.
Евразия экономикалык комиссиясынын иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстанда эттин баасы былтыр ноябрга караганда 14% кымбаттады.
Ушул күндөрү Бишкектеги эт базарларда кой, уй этинин бир килограммы 750 сомдон 950 сомго чейин сатылып жатат. Жылкынын эти 690 сомдон жогору.
Айыл чарба министрлигинин расмий маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2025-жылы 1 млн 857 миң бодо мал, 6 млн 318 майда жандык каттоого алынган.(ZKo)
