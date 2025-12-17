"Гепатиттин эң жаман түрлөрү бизде"
Расмий маалыматтарда Кыргызстанда соңку жылдары боорун алмаштыргандардын саны 500дөн ашты. Адистер буга сарык баштаган ар түрдүү оорулар себеп болуп жатканын белгилешет. Боорду кантип таза сактоо керек? Бүгүн “Сергек жашоо” подкастында ушул теманы гепатолог Дилшод Мамажанов менен талкуулайбыз.
Чыгарылыштар
-
Декабрь 17, 2025
"Жыныстык оорулар эркекти тукумсуз кылат"
-
Ноябрь 28, 2025
"Көз кызарып, баш ооруйт". Сасык тумоонун кесепети
-
Ноябрь 12, 2025
"Уйку качып, ой басты". Жан ооругандагы кыйкырык
-
Сентябрь 04, 2025
Улут саламаттыгы: Көп төрөгөн аял ооруйбу?
-
Август 12, 2025
"Ысык өнөкөт ооруларды козгошу мүмкүн"
-
Март 25, 2025
"Эненин тиши кариес болсо балага өтөт"
