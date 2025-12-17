Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
10-Март, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 18:30

"Гепатиттин эң жаман түрлөрү бизде"

"Гепатиттин эң жаман түрлөрү бизде"
"Гепатиттин эң жаман түрлөрү бизде"

Расмий маалыматтарда Кыргызстанда соңку жылдары боорун алмаштыргандардын саны 500дөн ашты. Адистер буга сарык баштаган ар түрдүү оорулар себеп болуп жатканын белгилешет. Боорду кантип таза сактоо керек? Бүгүн “Сергек жашоо” подкастында ушул теманы гепатолог Дилшод Мамажанов менен талкуулайбыз.

