АКШ Ормуз кысыгында Ирандын мина коюучу кемелерин жок кылганын билдирди

АКШнын Куралдуу күчтөрүнүн Борбордук командачылыгы (CENTCOM) Ормуз кысыгына жакын жерде Ирандын 16 мина тосмолорун коюучу кемесин жок кылганын билдирди.
CNN телеканалы буга чейин Американын чалгын маалыматтары менен тааныш булактарына таянуу менен Иран Ормуз кысыгында мина кое баштаганын кабарлаган. Бул масштабдуу түрдө жүрө электигин, бирок акыркы күндөрдө он миңдеген мина коюлганын билдирген.
Телеканалдын булактарынын бири Иранда азыр өзүнүн аскердик кайык жана мина коюучу кемелеринин 80-90% бар экенин, ошондуктан кысыкта жүздөгөн мина коюшу ыктымалдыгын айткан.
АКШнын президенти Дональд Трамп "миналар тез арада алынбаса, анын кесепети Иран үчүн оор болорун" эскертти.
“Иран Ормуз кысыгына миналарды койгон болсо, кечиктирилбестен алууга тийиш. Андай болбосо, мурда болуп көрбөгөндөй аскердик кесепеттерге туш болот”, - деп жазды Трамп Truth Social социалдык тармагына.
Президент АКШнын күчтөрү “кысыкты миналоого аракеттенген кемелерди жок кыларын” кошумчалады.
Андан кийинки постунда америкалык лидер аскерлер мина коюуга аракеттенген ирандык 10 катерге сокку урганын билдирди.
Кийинчерээк АКШ Куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы тараткан маалыматта Ормуз кысыгына жакын жерде бир нече согуш кемеси жок кылынганы, арасында мина коюу үчүн колдонулган 16 катер бар экени айтылат.
Ислам жумурияты дүйнөлүк мунай ташуунун маанилүү бөлүгү болгон Ормуз кысыгын бөгөттөгөн. Азыр ал жерде миллиондогон баррел мунай жана суюлтулган газ кармалып турат.
Ормуз кысыгы Перс жана Оман булуңдарын бириктирет. Адатта канал аркылуу күнүнө 65тей танкер өтүп турса, акыркы жумада 14 кеме гана өткөн. Кырдаалдан улам кара майдын дүйнөлүк базардагы баасы 100 доллардан түшө элек.
Ал арада 10-мартта Ак үй Трамп Ирандын “толук багынуусу” деп кандай кадамдар саналарын аныктай турганын билдирди.
Быйыл 28-февралда АКШ менен Израил Иранга биргелешип сокку уруп, Тегеран ага жооп кайтарып, Израилге эле эмес, чөлкөмдөгү башка араб мамлекеттерине да чабуул койгон. Тараптар бири-бирине сокку урууну улантууда.
