"Бөлүнүп-жарылбагыла". Прездидент Жапаров депутаттарга кайрылды
Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңеште билдирүү жасап, айрым депутаттардын суроолоруна жооп берди. Ал бир ай мурун парламентте өлкө биримдигине шек келтирчү аракеттер болгонун белгилеп, мындан ары буга жол бербөөгө чакырды. Мындан сырткары УКМКнын кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттери, арыз-даттануулар каралып чыгарын, коррупцияга каршы күрөш уланарын жана анын алкагында мамлекетке алынган мүлктөрдүн тизмесин жарыялоого убада берди.
